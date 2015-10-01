Нацбанк укрепил официальную гривню до 21,15 за доллар
Официальный курс НБУ на 2 октября: 100 USD – 2115,3307 грн; 100 EUR – 2359,2283 грн; 10 RUR – 3,2527 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2115,3307 (1 октября – 2129,5636)
100 EUR – 2359,2283 (1 октября – 2385,7501)
10 RUR – 3,2527 (1 октября – 3,2396)
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Как сообщал УНИАН, 1 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,10 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,4820/23,5920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3210/0,3230 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1533 гривни/доллар, к этому часу было заключено 646 сделок на сумму 472,5 миллиона долларов.