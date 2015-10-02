Нацбанк улучшил прогноз по инфляции на текущий год

Национальный банк Украины ухудшил прогноз для экономики страны на текущий год, ожидая падение ВВП на 11,6%, тогда как ранее прогнозировал снижение на 9,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно приведенным данным, ухудшение прогноза обусловлено отсутствием значительного прогресса в восстановлении контроля над зоной АТО, ухудшением условий торговли для Украины, более существенным спадом экспорта в Россию, жесткой фискальной и монетарной политикой. В то же время, НБУ ожидает возобновления роста реального ВВП в годовом измерении уже в 2016 году и прогнозирует рост ВВП на 2,4%.

Одновременно НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает замедления потребительской инфляции до 44% на конец 2015 года и до 12% - на конец 2016 года. Улучшение прогноза обусловлено относительной стабильностью на валютном рынке и последующим снижением остаточных эффектов девальвации гривни. Также этому способствует проведение достаточно жесткой монетарной политики, снижение цен на мировых продовольственных и сырьевых рынках и слабая экономическая активность.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%.