Нацбанк улучшил прогноз по инфляции на текущий год
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП, одновременно улучшив прогноз по инфляции на текущий год.
Национальный банк Украины ухудшил прогноз для экономики страны на текущий год, ожидая падение ВВП на 11,6%, тогда как ранее прогнозировал снижение на 9,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно приведенным данным, ухудшение прогноза обусловлено отсутствием значительного прогресса в восстановлении контроля над зоной АТО, ухудшением условий торговли для Украины, более существенным спадом экспорта в Россию, жесткой фискальной и монетарной политикой. В то же время, НБУ ожидает возобновления роста реального ВВП в годовом измерении уже в 2016 году и прогнозирует рост ВВП на 2,4%.
Одновременно НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает замедления потребительской инфляции до 44% на конец 2015 года и до 12% - на конец 2016 года. Улучшение прогноза обусловлено относительной стабильностью на валютном рынке и последующим снижением остаточных эффектов девальвации гривни. Также этому способствует проведение достаточно жесткой монетарной политики, снижение цен на мировых продовольственных и сырьевых рынках и слабая экономическая активность.
Читайте такжеПрофицит госбюджета в августе составил почти 10 миллиардов - Нацбанк
Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.
Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%.