НБУ обязал банки предоставить сведения о счетах лиц, попавших под санкции

Национальный банк Украины обязал банки в трехдневный срок предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатки средств на них в отношении 388 физических и 105 юридических лиц для выполнения решения Совета нацбезопасности и обороны о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенного в действие указом президента.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №654 от 1 октября, которое вступает в действие сегодня, 2 октября, и будет действовать в течение срока применения санкций.

В сообщении отмечается, что банки будут ежемесячно предоставлять регулятору информацию по остаткам средств на этих счетах и о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Также постановление НБУ определяет порядок реализации банками санкций и мониторинга их выполнения, среди которых блокирование активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на установление деловых контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг), а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и т.п.

Регулятор напомнил, что реализация и мониторинг эффективности санкций поручены Кабинету министров вместе со Службой безопасности при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры.

Читайте такжеУказ Порошенко о санкциях против России вступил в силу

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.