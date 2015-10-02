Нацбанк упростил порядок докапитализации банков иностранными инвесторами

Национальный банк Украины упростил порядок докапитализации банков иностранными инвесторами, разрешив банкам покупать поступающую от инвесторов валюту в пределах объема сформированных резервов в свободно конвертируемой валюте (первая группа классификатора валют).

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление от 1 октября №658, вступающее в действие сегодня, 2 октября.

В сообщении отмечается, что также этим постановлением банкам разрешается при досрочном погашении кредитов в иностранной валюте возвращать иностранному инвестору средства непосредственно на его инвестиционный счет, открытый в банке, в случаях дальнейшего использования этих средств на увеличение капитала банка.

"Такие шаги призваны способствовать скорейшей докапитализации банков и направлены на снижение валютных рисков банковской системы, полностью соответствует стратегическим задачам Национального банка", - прокомментировала нововведения руководитель департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен постепенно отменить ограничения на валютном рынке, введенные для остановки стремительной девальвации гривни, которая за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения НБУ ряда жестких административных ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар в течение последних месяцев.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК "Нафтогаз Украины" к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.