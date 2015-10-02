Доллар укрепляется к мировым валютам на ожиданиях статданных из США

Доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам на фоне ожиданий инвесторами статистики по рынку труда Соединенных Штатов, передает ПРАЙМ.

Так, с начала торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,12% - до 96,21 пункта. Курс евро к доллару опустился до 1,1178 доллара с 1,1197 доллара за евро. Курс доллара к иене повысился до 119,97 иены за доллар со 119,924 иены за доллар на предыдущем закрытии.

Читайте такжеФедрезерв США готов повысить процентные ставки уже в этом годуМинистерство труда США в пятницу опубликует статистику по безработице в стране. Согласно прогнозам экспертов, показатель в сентябре сохранился на уровне августа 5,1%. Минтруд страны также обнародует данные по числу вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики. Аналитики прогнозируют их увеличение на 200 тысяч после 173 тысяч в августе.

"При нормальных обстоятельствах, ФРС должна ужесточить монетарную политику, учитывая признаки того, что США близки к состоянию полной занятости", - считает главный стратег по валютному обмену Citibank в Токио Осама Такасима. Однако замедление темпов экономического роста в стране, а также волатильность на фондовых рынках и в экономиках за пределами США осложнят ситуацию для Федрезерва, считает эксперт.