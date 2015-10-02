Украина разработала стимулы для участия кредиторов в реструктуризации

Об этом говорится в презентации Министерства финансов Украины для инвесторов, представленной в форме веб-трансляции 2 октября, при участии советников компаний White and Case и Lazard.

Согласно презентации, наиболее важный из стимулов заключается в том, что документация по обмену облигаций запрещает Украине продолжать оплату по облигациям, входящим в периметр реструктуризации и подлежащим обмену на новые облигации.

Вторым важным условием долговой операции является то, что Украина не сможет продолжать обслуживать старые облигации в пользу кредиторов, не согласных на реструктуризацию, и не сможет предложить этим кредиторам лучшие условия, чем активным участникам процесса реструктуризации.

Третий стимул предполагает, что принятый украинским парламентом закон, дающий право правительству вводить мораторий на долговые выплаты, значительно усложняют для кредиторов, не согласных на реструктуризацию, урегулирование этого вопроса и получение новых бондов, привязанных к росту ВВП Украины.

Кроме того, в качестве последнего, четвёртого стимула Минфин уверяет, что любые действия или бездействия в рамках прежних облигаций, подлежащих реструктуризации, не приведут к кросс-дефолту по новым облигациям или бондам, привязанным к росту ВВП.

Также в презентации отмечается, что держатели "коротких" бондов Украины со сроком погашения в сентябре и октябре 2015 года, учитывая ограниченное количество новых бондов со сроком погашения в 2019 году, будут иметь приоритетное право на их получение, в то время как на долю других кредиторов придется меньшее количество таких облигаций и большее количество облигаций со сроком погашения с 2020 по 2027 год.

Минфин напоминает, что предложил кредиторам, поддерживающим предложенные Украиной условия реструктуризации, инструмент для восстановления их стоимости с 2021 до 2040 года (20 ежегодных платежей) в зависимости от роста ВВП нашей страны. В частности, при росте ВВП от 3% до 4% после 2020 года это восстановление составит 15% стоимости облигаций, при росте ВВП выше 4% - 40%. При этом ежегодные платежи будут ограничены суммой в 1% ВВП с 2021 по 2025 год и не будут производиться, если номинальный ВВП будет ниже 125,4 миллиарда долларов США.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиарда долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиардов долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно приостановил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Согласно обнародованному правительством меморандуму об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций, 14 октября ожидается собрание с кредиторами для завершения голосования в поддержку предложенных Украиной условий.

Министр финансов Украины Наталия Яресько проведет встречи с инвесторами и веб-трансляции по вопросу реструктуризации долгов 5 октября в Лондоне и 6 октября в Нью-Йорке.