Россия настаивает, что долг Украины в $3 миллиарда не подлежит реструктуризации

Об этом он сообщил журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Приближается время – это декабрь, когда должны быть выполнены обязательства. Я считаю, что это бесспорное обязательство, которое не подлежит никаким реструктуризациям", - сказал Улюкаев.

По его словам, в Украине положение очень сложное, поэтому "возможно участие программ МВФ совместно с Европейским Союзом".

"В конце концов они должны продемонстрировать заботу об украинском народе не только на словах, но и на деле", - сказал Улюкаев.

В то же время он сообщил, что товарооборот между Украиной и РФ стремительно сокращается. По словам министра, это происходит из-за спада уровня экономики РФ и Украины, а также нарушения хозяйственных связей.

"Украинские власти приняли большое количество явно недружественных действий, больше 40 законов приняла Верховная Рада, которые направлены на дискриминацию нашего бизнеса, работающего в Украине или имеющего кооперационные связи с этой страной, нашим банкам непросто сейчас живется в Украине", - сказал он.

Также Улюкаев отметил, что последние "недружественные меры" Украины направлены против российских авиа- и железнодорожных перевозчиков.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины.

Первый транш кредита в объеме 3 миллиарда долларов Украина получила в конце декабря 2013 года, а дальнейшие уже не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года. Однако "российский" долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 миллиардов долларов РФ заявила об отказе участвовать в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

23 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что вопрос о реструктуризации долга Украины в 3 миллиарда долларов должен решаться в двухстороннем порядке и РФ ожидает погашение этого кредита до конца года.