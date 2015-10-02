В правительстве России об экономике страны: "дошли до низшей точки, но не повышаемся"

Минэкономразвития РФ ожидает спада российской экономики по итогам 2015 года на уровне 3,8-3,9%, заявил глава ведомства Алексей Улюкаев, передает ПРАЙМ.

"Начиная примерно с июня экономика начала оставаться в состоянии неустойчивого равновесия, то есть показатель ВВП месяц к месяцу, очищенный от сезонности, - это ноль... То есть дошли до низшей точки, но не повышаемся... Поэтому та цифра, на которую мы ориентируемся - за 8 месяцев у нас было минус 3,8%, думаем, до конца года цифра минус 3,8-3,9% сохранится", - сказал Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года При этом он отметил, что пока не видно серьезных возможностей для роста. "На следующий год мы прогнозируем некоторое статистическое фиксируемое улучшение ситуации - плюс 0,7%, но мы должны понимать, что 0,7% - это существенно меньше, чем среднемировой рост", - добавил он.

Улюкаев отметил, что прогноз будет официально внесен в правительство 5 октября и рассмотрен 7 октября на заседании бюджетной комиссии. "Макропрогноз будет официально внесен в понедельник в правительство и рассмотрен в среду на заседании бюджетной комиссии, а в четверг заседание правительства, где будет этот вопрос", - сказал Улюкаев.

Ранее Улюкаев заявил, что прогнозируемый спад российской экономики в 2015 году составляет 3,8%.