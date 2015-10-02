Вкладчикам банка "Национальные инвестиции" выплатят более 760 миллионов гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может возместить вкладчикам неплатежеспособного банка «Национальные инвестиции» 763,4 млн грн, что составляет 86,4% суммарного объема средств на текущих счетах и депозитах физических лиц в банке.

Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте фонда, по состоянию на день введения в банк временной администрации 24 июня банк накопил 912,924 тыс. грн прибыли.

Также фонд сообщает, что ищет инвестора для выведения банка с рынка, что может быть сделано путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка или продажи банка в целом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным банк «Национальные инвестиции», ранее признанный проблемным с назначением куратора регулятора по причине непрозрачности ряда операций и стремительного существенного сокращения ликвидных средств.

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Справка УНИАН. Банк «Национальные инвестиции» работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте банка, его крупнейшим владельцем является Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании «Украгроспилка», «Виадук» и «Эко».