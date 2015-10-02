Вкладчикам банка "Национальные инвестиции" выплатят более 760 миллионов гривень
Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным банк «Национальные инвестиции»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц может возместить вкладчикам неплатежеспособного банка «Национальные инвестиции» 763,4 млн грн, что составляет 86,4% суммарного объема средств на текущих счетах и депозитах физических лиц в банке.
Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте фонда, по состоянию на день введения в банк временной администрации 24 июня банк накопил 912,924 тыс. грн прибыли.
Также фонд сообщает, что ищет инвестора для выведения банка с рынка, что может быть сделано путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка или продажи банка в целом.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным банк «Национальные инвестиции», ранее признанный проблемным с назначением куратора регулятора по причине непрозрачности ряда операций и стремительного существенного сокращения ликвидных средств.
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Справка УНИАН. Банк «Национальные инвестиции» работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте банка, его крупнейшим владельцем является Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании «Украгроспилка», «Виадук» и «Эко».