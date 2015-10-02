Реальный обменный курс гривни в августе вырос на 5%

Реальный эффективный обменный курс (РЕОК) гривни к основным иностранным валютам вырос в августе 2015 года на 5,1% по сравнению с июлем, с начала года РЕОК вырос на 18,2%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в то же время номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривни в августе укрепился на 6,1%. С начала года НЭОК обесценился на 17,7%.

"На протяжении мая-сентября ситуация на валютном рынке была относительно стабильной и контролируемой - курс гривни к доллару США колебался в достаточно узком диапазоне - 20,6 - 22,6 гривни за доллар США", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что, несмотря на динамику РЕОК, ценовые преимущества для украинских производителей сохраняются, учитывая значительную девальвацию гривни на протяжении 2014 года и начала 2015 года.

Читайте такжеРеальный эффективный обменный курс гривни в июне укрепился на 1,8%

Как сообщал УНИАН, реальный эффективный обменный курс (РЕОК) гривни к основным иностранным валютам снизился в июле 2015 года на 1,3% по сравнению с июнем, с начала года РЕОК вырос на 5,3%.

Гривня в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

Читайте такжеРеальный эффективный обменный курс гривни за месяц укрепился на 11,3%

Справка УНИАН. Реальный эффективный обменный курс является индикатором изменения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров к продукции, производимой в странах - основных торговых партнерах Украины на внутреннем и мировом рынке. Экономический смысл заключается в отображении изменения обменного курса, откорректированного на уровень инфляции в Украине и в странах - торговых партнерах.