Нацбанк: доходы бюджета растут благодаря инфляции

Основной вклад в рост доходов государственного бюджета в 2015 году обеспечивают инфляциионные процессы, сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины на официальном сайте регулятора.

По прогнозам НБУ, поступления от НДС и акцизного налога в 2015 году по сравнению с прошлым годом вырастут, соответственно, на 25% и 30% за счет изменения масштаба цен.

"Вследствие внедрения дополнительного импортного сбора и девальвации гривни в начале года поступления от налогов на международную торговлю по сравнению с прошедшим годом вырастут более чем вдвое", - говорится в отчете.

Регулятор прогнозирует, что лишь поступления от налога на прибыль предприятий будут ниже, чем годом ранее, из-за влияния негативных тенденций в экономике.

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Как сообщал УНИАН, сальдо государственного бюджета Украины в августе вернулось к положительному значению (профициту) и составило почти 10 млрд грн.