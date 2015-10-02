Активы работающих банков Украины в августе снизились на 27 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за август этого года снизились на 27 миллиардов гривень, или на 2,15% - до 1,228 триллиона гривень на 1 сентября, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, за этот период снизились на 13 миллиардов гривень или на 0,86% - до 1,491 триллиона гривень на 1 сентября.

Обязательства работающих банков за месяц снизились на 27 миллиарда гривень, или на 2,42% - до 1,091 триллиона гривень, капитал – вырос на 339 миллиардов гривень, или на 0,25%, до 137,429 миллиарда гривень.

Сравнительные данные по работающим банкам на начало года, а также данные на 1 сентября по банковской системе в целом, с учетом неплатежеспособных банков, не приводятся.

Также сообщается, что за август количество работающих банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, не изменилось и составляет 126.

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Как сообщал УНИАН, активы банков Украины за июль этого года снизились на 4 миллиарда гривень, или на 0,3%, и на 1 августа составили до 1,3 триллиона гривень. Из общей суммы активов по состоянию на 1 августа 1,255 триллиона гривень приходилось на работающие банки, без учета неплатежеспособных.

В 2014 году активы банков выросли на 38,757 миллиарда гривень, или на 3,03%, – до 1,317 триллиона гривень.

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.