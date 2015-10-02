Госфининспекция выявила нарушений в сфере госзакупок на 2,4 миллиарда гривень

Государственная финансовая инспекция Украины по результатам анализа государственных закупок за январь-сентябрь 2015 года предупредила нарушения в этой сфере на общую сумму 2,4 млрд грн, что на 0,6 млрд грн больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 1,8 млрд грн.

Как сообщается на сайте инспекции, из-за выявленных финансовых нарушений отменены конкурсные торги на общую сумму 1,4 млн грн и расторгнуты заключенные договора на 1 млрд грн.

По оценкам Госфининспекции, наибольшие результаты по предупреждению нарушений при госзакупках продемонстрировали в Запорожской, Одесской, Сумской и Львовской областях.

Читайте такжеДепутаты приняли антикоррупционный закон о госзакупках

Справка УНИАН. Госфининспекция Украины за 2014 год предупредила нарушения при закупках товаров, работ и услуг за государственные средства на общую сумму почти 2,2 млрд грн, в том числе за счет отмены конкурсных торгов – на 1,6 млрд грн и путем расторжения заключенных договоров – на 546 млн грн.