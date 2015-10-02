Кремль предупредил россиян о наступлении "худосочных" лет

Об этом сообщает ТАСС.

"Улучшения как в 2008-2009 гг., когда мы серьезно просели, а потом сразу отскочили, такого не будет. Будут длительные худые периоды. Тучные годы прошли, теперь худосочные будут. К этим периодам нам нужно готовиться", - заявил министр финансов.

Он также заявил, что российские компании занимаются "шантажом" при обсуждении вопроса повышения налогов.

"Почему-то только в России компании таким шантажом занимаются - если вы на нас налоговое бремя увеличиваете, то мы будем сокращать инвестиционные программы. Никто не говорит о сокращении операционных издержек, о замораживании зарплат, о снижении цен на закупаемое сырье, товары и услуги", - сказал министр.

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По его словам, на западе нефтяные компании, которые занимаются добычей сланцевой нефти, в условиях падения цен на нефть занимаются именно снижением операционных издержек.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что экономика России достигла «дна».

Отметим, рейтинговое агентство Moody's прогнозирует углубление рецессии экономики России.