Убытки банков Украины с учетом неплатежеспособных превысили 106 миллиардов

Убыток по банковской системе Украины в целом с учетом неплатежеспособных банков, в которых действуют введенные Фондом гарантирования вкладов физических лиц временные администрации, по состоянию на 1 сентября 2015 года составил 106,4 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, рост убытков обусловлен существенными объемами отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, чтобы покрыть кредитные риски, в том числе в связи с ухудшением состояния обслуживания долга заемщиками из зоны АТО.

Читайте такжеАктивы работающих банков Украины в августе снизились на 27 миллиардов

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины без учета неплатежеспособных банков по итогам января-августа 2015 года получила 47,902 млрд грн убытков. В том числе за август банковская система без учета неплатежеспособных банков нарастила убыток на 14,767 млрд грн.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.