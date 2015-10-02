Гривня укрепилась на межбанке уже до 21,15 за доллар

В пятницу, 2 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,10/21,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8450/23,8970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3180/0,3190 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1474 грн/долл., к этому часу было заключено 610 сделок на сумму 475,02 млн долл.