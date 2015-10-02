В 2016 году экономика России продолжит падение – Кудрин

Рецессия в экономике РФ вероятно продолжится и в 2016 году, рост ВВП может составить от 0,5% до минус 1%, полагает экс-министр финансов России Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

"На следующий год, я думаю, будет минус 1% — плюс 0,5% (рост ВВП РФ — ред.), точнее сказать нельзя. В этом горизонте, скорее, даже минус", — сказал Кудрин журналистам.

При этом он подтвердил свой прогноз падения ВВП России на уровне 4% в текущем году. "В начале года я говорил, что при цене на нефть ниже 60 долларов (падение экономики — ред.) будет 4%. Так и есть", — сказал он.

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В случае если в следующем году цена нефти опустится ниже 50 долларов, падение ВВП будет больше, кроме того, перед правительством снова встанет необходимость сокращения расходов бюджета, добавил Кудрин.

"Все расходы равномерно, я так понимаю, придется резать, кроме социальных", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития РФ ожидает спад российской экономики по итогам 2015 года на уровне 3,8-3,9% и пока не видит возможностей для роста.