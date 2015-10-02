В Украине выросла просроченная задолженность по кредитам

Сравнительные данные по банкам для определения динамики с начала года не приводятся.

По данным НБУ, объем предоставленных кредитов работающими банками на 1 сентября составил 929,603 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в украинских банках за июль выросла на 0,7 п.п. – до 19,4% по состоянию на 1 августа. С начала года доля просроченной задолженности выросла на 5,9 п.п.

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В работающих банках, без учета неплатежеспособных, доля просроченной задолженности на 1 августа составила 17,9% и за месяц увеличилась на 0,6 п.п.

В 2014 году доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков выросла на 5,8 п.п. – до 13,5%. За год банки нарастили объем предоставленных кредитов на 95 млрд грн, или на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.