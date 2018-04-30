Баланс недели: газовые перипетии, закрытое небо, страсти с Укртелекомом и биржами

Основная экономическая новость минувшей недели – ее отсутствие в газовой сфере. Подписание «зимнего пакета» с «Газпромом» все никак не состоится, причем не по нашей вине. Как известно, итогом газовых переговоров в Брюсселе 25 сентября в формате Украина-ЕС-Россия стало парафирование трехстороннего протокола поставок российского газа в отопительный период в Украину. Подписание основного документа планировалось до 1 октября. 2 октября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что газовые механизмы будут согласованы в Париже в «нормандском формате».

«Газовый вопрос (в «нормандском формате — УНИАН) — это следующий шаг: каким образом мы подписываем этот договор и двигаемся дальше», - сказал Демчишин, отметив, что текст газового договора сторонами уже согласован и основные его параметры устраивают Украину.

Но по завершению пятичасовой встречи в парижском Елисейском дворце канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко, а также главы Российской Федерации Владимира Путина ясность в газовом вопросе не появилась. Подписание соглашения переносится на ноябрь. Об этом, по сообщениям западных СМИ, сказал Олланд. Именно на ноябрь запланированы очередные переговоры «нормандской четверки».

Между тем, украинская сторона уже заявила, что ее полностью устраивает предложенная Россией цена в 227,36 долл. Спорный для Киева момент - статус документа. Дело в том, что в соглашении снова фигурирует «скидка», так называемое снижение ставки таможенной пошлины, чем традиционно манипулирует Россия – ее основной рычаг политического давления. Кстати, о подписании газового соглашения, что еще не состоялось, пресс-служба правительства РФ сообщила 1 октября поздно вечером, 2 октября постановление было опубликовано на официальном сайте Кремля. «Подписанным постановлением устанавливается на временной основе на период с 1 октября 2015 года до 31 декабря 2015 года порядок расчета ставки вывозной таможенной пошлины при поставках природного газа на территорию Украины. Цена поставки газа установлена на уровне цен на газ для стран Европейского союза, сопредельных с Украиной», - говорится в документе.

2 октября министр энергетики РФ Александр Новак прояснил позицию Москвы – никакие протоколы не нужны, Россия готова поставлять Украине природный газ в любых заявленных и оплаченных ею объемах. По его словам, «зимний пакет» уже работает. «И все, что нужно, осталось только Украине заплатить деньги и получить газ. С нашей стороны подписан протокол, со стороны Украины — они рассматривают свои организационные вопросы», — сказал Новак.

«Ждем Украину. Но, чтобы купить газ, никаких протоколов не нужно. Это чисто политически не обязывающий, формальный документ… То есть, мы готовы поставить столько газа, сколько будет поставлено денег в соответствии с установленной ценой на уровне Польши… Хочу еще раз подчеркнуть. Не надо зацикливаться на юридически обязывающем документе, который кто-то ждет», - резюмировал Новак.

И если России не нужны юридические формальности – только деньги на фоне катастрофического безденежья, то Украине они необходимы. Тем более, по мнению экспертов, цена газа для нашей страны не должна быть выше 200 долларов, с учетом падения стоимости нефти и географического расположения Украины на «российской газовой трубе».

Независимо от российских поставок, остается незыблемым реверсный путь. По словам Демчишина, сейчас «Нафтогаз» ведет переговоры с европейскими поставщиками о снижении цен.

«Сейчас, учитывая то, что в Европе цена снижается, пытаемся переподписать (соглашения – УНИАН) по новой цене», - сказал министр.

Между тем, по данным словацкой компании Eustream, Украина 1 октября сократила импорт природного газа из Словакии почти в три раза по сравнению с среднесуточными объемами сентября - до 8,1 млн куб. м. Демчишин объяснил это тем, что нет смысла на сегодняшний день закупать газ при падении цен на европейском рынке.

Но тогда остается вопрос, успеет ли Украина до конца октября закачать в хранилища необходимые и озвученные премьером Арсением Яценюком 19 млрд куб. м голубого топлива. На текущий момент в хранилищах накоплено порядка 15,5 млрд кубометров газа. Как ожидается, Украина сможет закупить в России порядка 2 млрд кубометров из недостающего объема. Остальной газ будет закуплен у европейских поставщиков. Финансирование закупки будет осуществляться как за счет собственных средств Украины – в объеме 500 млн долл., так и за счет привлеченных денег: кредитных ресурсов ЕБРР и Всемирного банка.

Скорее всего, газовые новости, которые внесут ясность в ситуацию, будут уже не следующей неделе.

Закрытое небо

На минувшей неделе продолжилось авиапротивостояние Украины и России. Как известно, Кабинет министров 25 сентября с учетом введения санкций против северной соседки запретил российским компаниям полеты и транзит через нашу страну. В понедельник, 28 сентября, об этом были оповещены российские авиаперевозчики. Ответ России не заставил себя ждать: с 25 октября в качестве «зеркальной меры» всем украинским авиакомпаниям запрещено летать в российские города. На сегодняшний день соответствующие уведомления получили «МАУ», «Днеправиа», «Мотор-Сич» и «YanAir». Компании уже приостановили продажу билетов на рейсы в РФ.

Позиция Москвы вызывает много вопросов. «Мотивация введения санкций (против авиакомпаний – УНИАН) четкая и понятная. Авиакомпании России незаконно осуществляли полеты на территорию Украины – в Автономную Республику Крым. И такие авиакомпании, включая компанию «Аэрофлот», попали в санкционный список, – сказал премьер Яценюк. – Но северные соседи без каких-либо оснований начали угрожать и вводить безосновательные обратные меры против украинских авиакомпаний».

Юрист по авиационному праву Андрей Гук подчеркивает - украинские авиакомпании не нарушали российское законодательство и условия ранее подписанных договоров. Таким образом, ответные меры России являются незаконными и нарушают двусторонние договоренности об авиасообщении между странами.

Экс-директор по развитию новых рынков авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Сергей Кадученко отметил, что российская сторона потеряет от таких действий в 3-4 раза больше, чем Украина.

Пассажиров убытки стран волнуют мало – важным является способ перемещения и его стоимость. Решением может стать Беларусь и прибалтийские страны, которые выступят трансфертными зонами для перелетов из Украины в Россию, но как стоимость, так и время такого перелета явно будут больше.

«Укртелеком»: реприватизации не быть

На минувшей неделе Фонд государственного имущества решил поставить точку в деле возможной реприватизации крупнейшего телекоммуникационного оператора «Укртелекома», который на сегодня является собственностью СКМ Рината Ахметова. Ее не будет. При этом вопрос о том, что собственник так и не выполнил свое обязательство передать связь специального назначения в госсобственность, похоже, ФГИУ не волнует.

Между тем, экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь считает, что «Укртелеком» нужно обязательно возвратить государству, а потом открыто и прозрачно продать, но действующая власть сделать это не в состоянии.

Причиной может быть тот факт, что нынешний глава фонда Игорь Билоус является подотчетным премьер-министру Яценюку, которому не раз приписывали лоббирование интересов Ахметова. Когда Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по приватизации во главе с Борисом Филатовым призвала Кабинет министров инициировать процедуру банкротства «Укртелекома», что позволит ввести внешнее руководство в компанию и вернуть ее в госсобственность, и поручила главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации «Укртелекома», то Билоус ответил тем, что вернуть оператора в госсобственность и затем продать будет сложно как в финансовом, так и в юридическом плане – это нанесёт государству прямой убыток в десятки миллионов долларов.

Кстати, отказ реприватизировать скандальную компанию может иметь далеко идущие последствия. В частности, такие действия бросают тень на Генеральную прокуратуру, которая ранее возбудила уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича.

По информации Генпрокуратуры, в период с октября 2010 года по июль 2013 года Янукович, по предварительному сговору с Николаем Азаровым, Юрием Колобовым и рядом других чиновников умышленно организовал финансирование за счет государственного бюджета выполнение работ по строительству выделенной телекоммуникационной сети специальной связи. Указанные работы, согласно условиям приватизации «Укртелекома» и договорам купли-продажи от 11 марта 2011 года, должны были осуществляться за счет средств заказчика - ESU. При этом потери Украины оцениваются в 220 млн грн. По данному уголовному делу бывший президент был объявлен Интерполом в международный розыск.

Минус одна биржа

Не обошлась минувшая неделя и без событий на фондовом рынке. 1 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию Украинской межбанковской валютной биржи. Причина - несоответствие документов организатора торгов нормативным актам регулятора.

Одним лишением лицензии не обошлось: УМВБ оштрафована на 17 тыс. грн за повторную неподачу отчетности в НКЦБФР.

Претензии к фондовым биржам у комиссии появились еще летом, когда вступил в силу закон, позволяющий лишать лицензий компании, в капитале которых присутствует значительная часть российского капитала.

Данный вопрос до сих пор актуальный для Украинской биржи и ПФТС, мажоритарным акционером которых является Московская биржа. По сообщению регулятора, биржи имеют потенциальных покупателей своих долей у российской компании. Акции Украинской биржи планируют выкупить у Московской биржи инвесткомпании «Драгон Капитал» и «Универ», ПФТС – фондовая компания «Форум» и «Инвестиционный Капитал Украина».

Ранее глава комиссии Тимур Хромаев говорил, что НКЦБФР намерена создать единый центр ликвидности. Возможно, все эти события являются первыми шагами в достижении цели.

Встречи с кредиторами

Были новости на минувшей неделе и в вопросе реструктуризации внешнего долга, старт которой был дан 23 сентября. Так, Министерство финансов сообщило, что глава ведомства Наталия Яресько 5 октября посетит Лондон, а 6 октября Нью-Йорк для встречи с кредиторами. Министерство планирует провести презентации условий реструктуризации и обмена текущих еврооблигаций на новые.

Минфин обнародовал ряд мер, которые призваны стимулировать держателей облигаций. Среди них – запрет Украине продлевать погашение облигаций, входящих в программу реструктуризации, что является подтверждением намерений правительства вовремя погашать свои платежи в будущем.

Стимулировать инвесторов должен и тот факт, что реструктуризированные еврооблигации правительство обслуживать не сможет и лучших условий для кредиторов уже не будет.

Также Минфин сообщил, что принятый украинским парламентом закон, дающий право правительству вводить мораторий на долговые выплаты, значительно усложняет для кредиторов, не согласных на реструктуризацию, урегулировать этот вопрос и получить новые бонды, привязанные к росту ВВП Украины.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что любые действия в рамках прежних облигаций, подлежащих реструктуризации, не приведут к дефолту по новым облигациям или бондам, привязанным к росту ВВП. Таким образом, инвесторы, получившие новые облигации, могут не волноваться по поводу обслуживания Украиной текущих обязательств в рамках реструктуризации.

Единственная, у кого могут быть проблемы, так это Россия. Она настаивает, что долг Украины в размере 3 миллиардов долларов, который организовал нашей стране экс-президент Янукович, не подлежит реструктуризации.

Виталий Чуйко (УНИАН)