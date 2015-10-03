Гонтарева: мы очистили рынок от "зомби-банков" и "банков-моек"

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляет, что НБУ "почти очистил" банковский сектор страны.

"Мы еще не закончили, понятное дело, но уже все знаем про все банки. Если еще прошлым летом это была тайна, покрытая мраком, то сейчас мы знаем все и понимаем, что с этим делать", - заявила Гонтарева в интервью ZN.UA.

"Мы уже очистили рынок от так называемых зомби-банков, где не было никаких активов; убрали с рынка банки-"мойки", которые занимались отмыванием и обналичиванием денег (их уже вывели с рынка); провели диагностику и стресс-тестирование крупнейших банков в 2014 г., по результатам которых была проведена их докапитализация. Также заканчиваем диагностику и стресс-тестирование за 2015 г. и разработали программу докапитализации банков на следующие четыре года", - утверждает глава НБУ.

По ее словам, есть еще значительное количество небольших банков, до которых сейчас "как раз доходят руки, и мы, наконец, начнем консолидацию банковского сектора".

Гонтарева уверена, что когда 85 банков представляют из себя только 5% банковской системы, то это ненормально.

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Как сообщал УНИАН, в рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 59 банков, в том числе три банка – «Финансы и Кредит», «Интеграл-Банк» и «Национальные инвестиции» – были переданы в управление Фонда гарантирования во второй половине сентября.

По данным НБУ, на 1 августа лицензию на осуществление банковской деятельности в Украине имели 137 банков, в том числе 126 работающих банков, без учета неплатежеспособных и 1 санационного банка.