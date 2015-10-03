Миссия МВФ решила продолжить переговоры с Украиной для выделения третьего транша

Об этом сообщает Национальный банк Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, вчера завершилась миссия Международного валютного фонда в Украине в рамках второго пересмотра программы Extended Fund Facility Arrangement.

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"Как подытожил глава миссии Николай Георгиев, представители Фонда достигли взаимопонимания с украинской стороной по большинству вопросов. Но поскольку правительству требуется больше времени, чтобы полностью конкретизировать предложения относительно политики в отдельных сферах в 2016 году, обсуждение продолжится в течение следующих недель", - проинформировали в НБУ, ссылаясь на заявление МВФ по результатам визита в Киев.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 22 сентября до 2 октября работала миссия Международного валютного фонда для анализа выполнения правительством программы расширенного финансирования.

Министр финансов Украины Наталья Яресько заявляла, что по итогам этой миссии правительство ожидает, что Украина успешно получит очередной, третий, транш кредита МВФ, который будет направлен в золотовалютные резервы НБУ.

Справка УНИАН. 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года.

Первый транш в рамках программы в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Совет директоров МВФ 31 июля одобрил выделение второго транша кредита для Украины в размере 1,7 млрд долл. Средства второго транша получены на счета НБУ 4 августа и зачислены в золотовалютные резервы в полном объеме.

Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда в середине ноября.