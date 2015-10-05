Во Всемирном банке впервые заявили о сокращении числа нищих людей в мире

Во Всемирном банке спрогнозировали, что число "крайне нищих" людей на планете впервые станет меньше 10% от общего количества населения, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Ранее Всемирный банк считал "крайне нищими" людей, которые живут на $1,25 или менее в день, но теперь эта планка повышена до $1,90 в день.

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Сотрудники Всемирного банка прогнозируют, что к концу 2015 года за чертой крайней нищеты будут жить около 702 млн человек, или 9,6% населения планеты. В 2012 году данный показатель составлял 902 млн, или 12,8%.

Среди причин сокращения количества нищих во Всемирном банке называют стабильный экономический рост в развивающихся странах, особенно в Индии, а также инвестиции в образование, здравоохранение и социальные программы.