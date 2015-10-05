ВВП Украины в третьем квартале вырос на 1% - Всемирный банк

ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.

"По сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора в третьем квартале ВВП вырос около 1%, и наши данные совпадают с недавно озвученными данными Национального банка Украины", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка реальный ВВП Украины в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1%.

Падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%.