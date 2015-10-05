Нацбанк принял решение о ликвидации "Дельта Банка"

Национальный банк Украины 2 октября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка" в котором с марта работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования.

Регулятор напомнил, что главной причиной отнесения банка к категории неплатежеспособных стало непринятие владельцем банка своевременных, эффективных и достаточных мер для улучшения финансового состояния банка и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

"С учетом системного значения "Дельта Банка" Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины всесторонне обсуждали планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка, регулятор был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеФонд гарантирования уверяет - денег на выплаты вкладчикам ликвидируемых банков хватит

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Фонд гарантирования предложил Нацбанку Украины ликвидировать "Дельта банк".

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших "Дельта Банк" 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. В августе фонд продлил сроки временной администрации в банке до 2 октября включительно.

Фонд начал выплаты вкладчикам "Дельта Банка" 11 июня, предварительно оценивая объем предстоящего возмещения на уровне 13,1 миллиарда гривень в пользу более 500 тысяч вкладчиков. Фонд продолжает разбираться с проблемой дробления вкладов в банке, и в настоящее время под разбирательством находятся еще порядка 4,5 тысяч вкладов на общую сумму до 1 миллиарда гривень.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.