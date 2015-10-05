Украина выделит более 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса

Министерство инфраструктуры Украины использует более 50 миллионов евро кредита из предусмотренных украинской стороне 500 миллионов евро от Германии на восстановление транспортной инфраструктуры на востоке Украины, поврежденной вследствие боевых действий.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, соответствующая договоренность была достигнута 2 октября во время встречи в Мининфраструктуры, в которой приняли участие заместитель министра инфраструктуры Николай Снитко, а также представители Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии и Посольства Германии в Украине.

"Предоставление правительством Германии кредитных средств на восстановление инфраструктуры на Донбассе предусмотрено межправительственным меморандумом о взаимопонимании. В планах Мининфраструктуры – приобретение двух передвижных тяговых подстанций, необходимых для восстановления железнодорожной инфраструктуры на подконтрольных украинским властям территориях в восточном регионе страны. Восстановление железнодорожных путей позволит отвести из региона подвижной состав и вывезти оттуда грузы, в частности, уголь, необходимый для подготовки к зиме украинских электростанций", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что украинская сторона предложила направить часть средств на восстановление и модернизацию тепловозной тяги серии 2ТЭ116 с целью ее использования для вывоза грузов из временно оккупированного Донбасса.

Кроме того, участники переговоров договорились о разработке и передаче немецкой стороне детальной калькуляции ремонтных работ. Также была достигнута договоренность по осуществлению контроля за использованием средств обеими сторонами.

Министерство напоминает, что в апреле 2015 года правительства Германии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании и предоставлении нецелевого кредита в сумме 500 миллионов евро, которые планируется направить на восстановление и модернизацию инфраструктуры на востоке Украины, в том числе новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры любой формы собственности.

Читайте такжеГермания предоставит Украине кредит в полмиллиарда евро

Как сообщал УНИАН, 7 января в Берлине было подписано совместное заявление между правительством Украины и федеративным правительством ФРГ о предоставлении Украине кредитных гарантий в размере 500 миллионов евро. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, кредит будет предоставлен на срок до 20 лет по очень низкой процентной ставке и будет направлен на проекты по восстановлению инфраструктуры разрушенного войной востока Украины.

"Укрзализныця" из-за боевых действий на востоке страны по итогам 2014 года зафиксировала 842 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог, что в 3,2 раза превысило показатель 2013 года.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по состоянию на февраль этого года оценивало убытки от разрушения дорог в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях в 4,7 миллиарда гривень.