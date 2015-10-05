Выплаты вкладчикам "Дельта Банка" возобновят с 8 октября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 8 октября возобновит выплаты вкладчикам ликвидируемого "Дельта Банка", сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, выплаты будут осуществляться по общему реестру вкладчиков, независимо от времени окончания срока депозитного договора.

Перечень банков-агентов, через которые будут осуществляться выплаты возмещения, исполнительная дирекция Фонда гарантирования планирует утвердить на ближайшем заседании. Об этом решении будет сообщено дополнительно на сайте фонда.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших "Дельта Банк" 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию. В августе фонд продлил сроки временной администрации в банке до 2 октября включительно. Национальный банк Украины 2 октября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка".

Фонд начал выплаты вкладчикам "Дельта Банка" 11 июня, предварительно оценивая объем предстоящего возмещения на уровне 13,1 миллиарда гривень в пользу более 500 тысяч вкладчиков. Впоследствии, в сентябре, фонд сообщил, что продолжает разбираться с проблемой дробления вкладов в банке и под разбирательством находятся еще порядка 4,5 тысяч вкладов на общую сумму до 1 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. "Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.