Министр финансов РФ ожидает встречи с Яресько в Перу – хочет поговорить о "кредите Януковича"

Министр финансов РФ Антон Силуанов планирует провести встречу со своей украинской коллегой Наталией Яресько на этой неделе в рамках мероприятий G20 в Перу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на российского министра.

Министры двух стран в ходе встречи обсудят вопросы, связанные с долгом, передает агентство слова Силуанова.

В Перу на 8 октября запланирован ужин министров финансов и председателей центральных банков стран-участниц G20, передает РИА Новости.

Как ранее заявлял Силуанов, Россия рассматривает предложение Украины по реструктуризации еврооблигаций на 3 миллиарда долларов как сделанное в адрес коммерческих кредиторов, к которым РФ не относится, подобные вопросы, по его словам, следует решать в двустороннем порядке.

При этом Силуанов подтвердил, что Россия по-прежнему ждет полного погашения данного долга Украиной в конце 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины.

Первый транш кредита в объеме 3 миллиарда долларов Украина получила в конце декабря 2013 года, а дальнейшие уже не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года. Однако "российский" долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 миллиардов долларов. РФ заявила об отказе участвовать в реструктуризации долга.

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Правительство Украины с 23 сентября начало процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года.

Результаты реструктуризации по всем сериям долговых ценных бумаг, как ожидается, будут известны в течение октября или в начале ноября, а до конца ноября реструктуризация должна быть окончательно завершена, подчеркнули в Министерстве финансов Украины.

С целью завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга Кабинет министров временно остановил выплаты по некоторым государственным и гарантированным государством займам.