Нацбанк ужесточил правила валютных аукционов

Об этом сообщается на сайте НБУ, со ссылкой на соответствующее постановление правления НБУ №655.

Согласно сообщению, банк, заявка которого выбрана Нацбанком для удовлетворения на аукционе, обязан заключить соглашение с регулятором о продаже или покупке иностранной валюты и подтвердить его.

Таким образом, в соответствии с новыми правилами, заявка не может быть отозвана, а банки-нарушители будут отстранены от участия в трех следующих аукционах.

Кроме того, теперь регулятор может объявлять о проведении аукционов не только накануне, как это предусматривалось ранее, но и в день их проведения.

«Это позволит повысить оперативность реагирования Национального банка на возникновение дисбалансов на валютном рынке», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 сентября глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала, что с начала года регулятор купил на межбанковском валютном рынке свыше 1,3 млрд долл. США, в том числе почти 80 млн долл. – в первую неделю новых ежедневных аукционов по покупке валюты.

Также она сообщила, что объем золотовалютных резервов НБУ в настоящее время превышает 13 млрд долл. благодаря и покупкам валюты на рынке, и за счет поступлений кредитов от Международного валютного фонда и других партнеров.

В рамках программы с МВФ Нацбанк рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец 2015 года.