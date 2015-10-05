Рост экономики Китая замедлится в ближайшие два года - Всемирный банк

Рост ВВП Китая в текущем году составит 7%, и этот темп будет постепенно замедляться в последующие два года, прогнозирует Всемирный банк в своем обновленном прогнозе по экономикам стран Восточной Азии, сообщает Прайм.

"Такая тенденция связана с тем, что экономика КНР продолжает разворачиваться в сторону модели, в которой доминирует внутреннее потребление и услуги, а это подразумевает постепенное замедление темпов роста", - говорится в сообщении банка.

При этом в целом по региону Восточной Азии ожидается рост ВВП на 6,5% в 2015 году против 6,8% в предыдущем году. Банк ожидает, что страны-экспортеры сырьевых товаров региона, вроде Индонезии, Малайзии и Монголии зафиксируют более медленный рост и более низкие государственные доходы в текущем году из-за снижения цен на сырьевые товары.

"Ожидается замедление роста экономик развивающихся стран Восточной Азии из-за перебалансировки экономики Китая и ожидаемой нормализации кредитно-денежной политики в США. Эти факторы могут способствовать возникновению финансовой волатильности в краткосрочной перспективе, но при этом обеспечить необходимые корректировки для устойчивого роста в долгосрочной перспективе", - приводятся в сообщении слова главного экономиста Всемирного банка по региону Восточной Азии и Тихоокеанского региона Судхира Шетти (Sudhir Shetty).

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По итогам прошлого года ВВП Китая вырос на 7,4%, что стало самым худшим показателем за последние 25 лет. Кроме того, впервые с 1998 года власти Китая не смогли достичь поставленной цели, которая была на отметке 7,5%. В марте этого года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил, что правительство рассчитывает в 2015 году на рост ВВП в районе 7%.

Ранее МВФ прогнозировал, что рост экономики Китая в 2015 году замедлится до 6,8% и до 6,3% - в 2016 году. По данным Статистического бюро КНР, ВВП Китая в первом полугодии в годовом выражении вырос на 7%, превзойдя ожидания аналитиков.