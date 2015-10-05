Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в следующем году на уровне 20%

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2016 году на уровне 20%, сообщила сегодня журналистам экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.

"На 2016 год прогноз составляет 20%, учитывая повышение тарифов и ожидания бизнеса по опросам, которые проводил Национальный банк", - сказала она.

Согласно материалам Всемирного банка, по итогам текущего года индекс инфляции составит 50%, в 2016 году – 23,4%, в 2017 году – 9,9%, в 2017 году – 7%.

Ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз по инфляции, ожидая замедления роста индекса потребительских цен до 44% на конец 2015 года и до 12% - на конец 2016 года.

По информации НБУ, улучшение прогноза обусловлено относительной стабильностью на валютном рынке и последующим снижением остаточных эффектов девальвации гривни. Также этому способствует проведение достаточно жесткой монетарной политики, снижение цен на мировых продовольственных и сырьевых рынках и слабая экономическая активность.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в августе второй месяц подряд зафиксирована дефляция, которая составила 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 52,8% с 55,3%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-август, потребительские цены в Украине выросли на 25,5%.