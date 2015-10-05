Sberbank CIB допустил новое падение российского рубля

Аналитики не исключают в России резкого прорыва курса доллара вверх, пока же ситуация на валютном рынке остается стабильной, говорится в обзоре Sberbank CIB, пишет РБК.

​Как отмечают аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Владимир Пантюшин и Искандер Абдуллаев, в последнее время доллар торгуется в диапазоне 66‒67 руб. Волатильность пары доллар/рубль в октябре снизилась по сравнению с серединой сентября более чем вдвое.

«Такая стабильность близка к рекордному значению с того момента, как в четвертом квартале 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание», — говорится в подготовленном ими обзоре.

Стабильность российского рубля обеспечивается за счет нефтяных цен, которые с начала сентября колеблются в диапазоне $47‒49 за баррель. В понедельник, 5 октября, стоимость нефти марки Brent поднялась на 1,14%, до $48,77. Росту цены на нефть способствовало появившееся накануне сообщение о сокращении числа буровых установок в США.

Тем не менее, как считают в Sberbank CIB, пока рано однозначно утверждать, что пара доллар/рубль будет оставаться стабильной. «Участники торгов отмечают, что на графике USD/RUB с июля четко сформировалась фигура «треугольник», и есть вероятность резкого прорыва — скорее всего, вверх», — пишут авторы отчета.

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Начавшаяся неделя, впрочем, обещает быть спокойной, поэтому пока игрокам на повышение доллара надо запастись терпением, говорится в обзоре Sberbank CIB.

В понедельник на торгах Московской биржи рубль укрепился против доллара на 0,9%: к 13.20 мск американская валюта стоила 65,08 руб. Евро также снизился относительно рубля на 0,6%, до 73,4 руб.