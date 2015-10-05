У Порошенко заявили, что Россия пыталась добиться отсрочки ЗСТ между Украиной и ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Нам пытались навязать с тем, чтобы мы перенесли или отложили временную имплементацию так называемой торговой части Соглашения об ассоциации, которая должна начать выполняться с 1 января 2016 года. Этого не будет. Эта идея также была отвергнута", - подчеркнул Елисеев.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом вступит в силу в любом случае с 1 января 2016 года, несмотря на российское эмбарго украинской продукции.

"Россия уже объявила, что введет эмбарго на украинскую продукцию в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Так вот, для России я еще раз заявляю: Соглашение вступит в силу с 1 января 2016 года. А российское эмбарго станет эмбарго не для украинской продукции, а для российских граждан", - подчеркивал он.