Доходы сводного бюджета выросли на 35%

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 342,1 млрд грн. В местные бюджеты поступило 70,8 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 341,4 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 101,4%.

В разрезе основных платежей в январе-сентябре 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 33,3%, налогу на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 27,2%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 31,8%, ввозной пошлине - в 3,5 раза, рентной плате за пользование недрами - на 73,3%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,7 раза, по части чистой прибыли (дохода) - в 2,5 раза, по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 44,9%.

По данным ГФС, с начала года плательщикам налогов на счета возмещено 45,5 млрд грн налога на добавленную стоимость, в том числе в автоматическом режиме - 25,5 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 132 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-август 2015 года составили 364,4 млрд грн, что на 94 млрд грн, или на 34,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно госбюджету, более трети налоговых поступлений в текущем году должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.