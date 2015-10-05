Власти России признали полную зависимость курса рубля от цены на нефть

Министр экономического развития Алексей Улюкаев видит краткосрочное равновесие цены на нефть на уровне 47 долларов за баррель и, соответственно, равновесие курса рубля: он признает, что в нынешней ситуации цена нефти - единственный фактор, определяющий курс национальной валюты, пишет Прайм.

"Он (курс - ред.) почти не корректируется с движением капитала, строгая ориентация на торговый баланс и, следовательно, на цену нефти", - сказал Улюкаев, который считает, что высокая волатильность нефтяных цен осталась в прошлом, поэтому и серьезных колебаний курса рубля не предвидится.

Читайте такжеSberbank CIB допустил новое падение российского рубля

Курс российской валюты колеблется около отметки 65 рублей за доллар с середины сентября.