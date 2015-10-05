Яресько подтвердила встречу с министром финансов России в Перу

Министр финансов Украины Наталия Яресько и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов намерены встретиться на этой неделе в ходе встречи G20 (стран «большой двадцатки») в Перу.

Это подтвердила Наталия Яресько в ходе презентации для инвесторов в Лондоне.

По словам министра, у нее запланировано много встреч в рамках мероприятий в Лиме (Перу), в том числе и с министром финансов РФ, но пока речь не идет о переговорах.

Также Яресько выразила готовность предоставить российскому коллеге все детали относительно предложения Украины о реструктуризации.

Напомним, сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что планирует провести встречу со своей украинской коллегой Наталией Яресько на этой неделе в рамках мероприятий G20 в Перу.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно приостановил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП «Фининпро», входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Согласно обнародованному правительством меморандуму об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций, 14 октября ожидается собрание с кредиторами для завершения голосования в поддержку предложенных Украиной условий.

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В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.