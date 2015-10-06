Ципрас обещает за 20 месяцев вернуть Греции доступ к рынкам капитала

Греция должна в течение 20 месяцев восстановить финансовую стабильность и доступ к рынкам капитала, заявил премьер-министр Алексис Ципрас, выступая с программным заявлением в парламенте, пишет Прайм.

По его словам, Греции нужны инвестиции, а предпосылкой для них является восстановление доверия к экономике, сильная банковская система. "Цель - в следующие 20 месяцев восстановить стабильность и доступ к рынкам. Надо обеспечить тенденцию развития экономики", - заявил премьер.

По его словам, Греции предстоит пройти первую оценку программы реформ, которая включает в себя сложные и обременительные меры. "Положительная оценка, однако, является ключом к урегулированию долга и рекапитализации банков, гарантированию вкладов", - сказал Ципрас.

"Первая оценка является наиболее важной на пути к развитию. Первая половина нового года будет первым полугодием развития. Кроме того, будут реализованы меры по конкурентоспособности экономики, что, в свою очередь, приведет к восстановлению доверия, и в итоге выходу на рынки", - сказал Ципрас.

Среди приоритетов после "первой, быстрой и успешной оценки" он назвал снижение госдолга, рекапитализацию банков и привлечение иностранных инвестиций.

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Ципрас полагает, что в дискуссиях по сокращению долга будет обсуждаться продление периода выплат, снижение процентных ставок и льготный период. "Итог переговоров определит, вернется ли экономика к росту быстро, преодолев последствия последних пяти лет", - сказал он. Рекапитализацию банков он назвал последним шансом на реструктуризацию банковской системы.

"Предыдущие рекапитализации не в состоянии были решить проблему "красных" кредитов. Предыдущие правительства поддерживали руководителей банков, которые привели их к краху. Все банки, которые нуждаются в рекапитализации за счет государственных средств, будут иметь соответствующий менеджмент", - сказал премьер.