Госдолг Украины вырос до $70,6 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 августа 2015 года составила 70,562 млрд долл., что на 750 млн долл., или на 1,07%, больше показателя на начало года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в январе-августе выросла на 394,059 млрд грн, или на 35,8%, - до 1,494 трлн грн.

Последний раз министерство публиковало информация о размере госдолга за январь-май, после чего данные не публиковались.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 мая 2015 года составила 67,661 млрд долл., что на 314 млн долл., или на 0,47%, больше показателя на начало месяца. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в мае выросла на 7 млрд грн, или на 0,49%, - до 1,424 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.