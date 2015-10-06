Ликвидация "Дельта Банка" продлится 2 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление Фонда за всю историю банковской системы Украины, - "Дельта Банка".

Как сообщается на сайте фонда, процедура ликвидации продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно, и полномочия ликвидатора банка на этот период сохраняются за Владиславом Кадыровым, который был временным администратором банка.

Фонд напомнил, что начнет выплаты вкладчикам банка с 8 октября, и что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления о начале ликвидации банка в газете "Голос Украины".

Читайте такжеНацбанк принял решение о ликвидации "Дельта Банка"

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка" 2 октября.

Со 2 марта в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.