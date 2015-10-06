Раде предлагают установить ставку единого социального взноса на уровне 20%

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает в рамках проведения налоговой реформы установить ставку единого социального взноса на общегосударственное обязательное пенсионное страхование на уровне 20%, что соответствует предложению Министерства финансов.

Об этом говорится в презентации комитета, текстом которой располагает УНИАН.

"Предлагается единая ставка ЕСВ - 20% и упразднение максимальной величины базы начисления ЕСВ, - говорится в презентационных материалах. - Действующая модель предполагает более 70 ставок от 33,2% до 49,7% для 52 классов профессионального риска производства. При этом средневзвешенная ставка – 41%, а максимальная величина базы - 17 размеров прожиточного минимума".

При этом предполагается упразднение взимания ЕСВ с зарплаты работника и самостоятельное установление ставки ЕСВ для самозанятых граждан. "Также предлагается зачислять ЕСВ с доходов более 17 минимальных зарплат на персонифицированный счет физлица в "Ощабанке" с выплатой при наступлении пенсионного возраста", - говорится в презентации комитета.

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Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предложил в рамках проведения налоговой реформы снизить налог на доходы физических лиц до 10% с нынешних ставок в 15% и 20% в зависимости от объемов доходов. В то же время Министерство финансов выступило за установление единой ставки ЕСВ и НДФЛ в 20% с последующей отменой одного из налоговых платежей.