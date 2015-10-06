Антикоррупционный совет выступает за увеличение зарплаты силовикам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев сказал после заседания Антикоррупционного совета.

Джемилев сообщил, что на заседании совета во вторник представители силовых и бизнес-структур говорили об уровне коррупции в Украине, сколько людей задержано и вынесено судебных решений, а также, что является основным препятствием для эффективной борьбы с коррупцией.

Председатель совета отметил: как можно от милиционера ожидать честной работы, если заработная плата составляет всего 2,5-3 тысячи гривень?

"Поэтому был поставлен вопрос о том, что следственным работникам, и по крайней мере работникам той сферы, где, собственно говоря, больше всего коррупции, как-то поднимать заработную плату", - подчеркнул Джемилев.