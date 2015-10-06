Антикоррупционный совет выступает за увеличение зарплаты силовикам
Председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Мустафа Джемилев высказался за необходимость увеличения зарплаты для работников силовых структур.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джемилев сказал после заседания Антикоррупционного совета.
Джемилев сообщил, что на заседании совета во вторник представители силовых и бизнес-структур говорили об уровне коррупции в Украине, сколько людей задержано и вынесено судебных решений, а также, что является основным препятствием для эффективной борьбы с коррупцией.
Председатель совета отметил: как можно от милиционера ожидать честной работы, если заработная плата составляет всего 2,5-3 тысячи гривень?
"Поэтому был поставлен вопрос о том, что следственным работникам, и по крайней мере работникам той сферы, где, собственно говоря, больше всего коррупции, как-то поднимать заработную плату", - подчеркнул Джемилев.