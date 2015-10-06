МВФ сохранил прогноз падения экономики Украины на текущий год

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9% при инфляции 50%, дефиците платежного баланса в 1,7% ВВП и безработице 11,5%.

Об этом говорится в обновленном Прогнозе развития мировой экономики (World economic outlook), опубликованном на сайте организации.

В то же время, этот прогноз не учел мнения миссии Фонда, работающей сейчас в Украине. Миссия по мере изучения экономической ситуации в Украине ухудшила прогноз, предположив падение ВВП Украины по итогам 2015 года на 11%.

При этом на 2016 год МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 14,2%, дефиците платежного баланса в 1,6% ВВП и безработице в 11%. Этот прогноз совпадает с прогнозом, выданным миссией МВФ.

В МВФ отмечают, что весьма важным был и остается фактор геополитической напряженности в Украине.

"Геополитическая напряженность в Украине и ряде стране Ближнего Востока остается весьма высокой. Она сохранит свое влияние на экономики государств, включая экономики стран СНГ, в 2016-2017 годах, – подчеркивают в МВФ. – Однако в Украине после глубокой рецессии начнется экономический рост, обусловленный восстановлением инфраструктуры".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Национальный банк Украины в начале октября ухудшил прогноз для экономики страны на текущий год, ожидая падение ВВП на 11,6%, тогда как ранее прогнозировал снижение на 9,5%.

Всемирный банк также ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 12% с 7,5%, озвученных в апреле этого года, и ожидает роста экономики страны в 2016 году на 1%.

11 марта текущего года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.