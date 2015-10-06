Европарламент поддержал выделение Греции 35 миллиардов евро

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента, передает "ЕвроПравда". Таким образом депутаты поддержали предложение комитета по региональному развитию и план Еврокомиссии без изменений.

Читайте такжеЦипрас обещает за 20 месяцев вернуть Греции доступ к рынкам капитала

За соответствующее решение проголосовали 586 европарламентариев, 87 были против, 21 – воздержался.

Предполагается, что 20 млрд евро будут выделены из европейских структурных и инвестиционных фондов, еще 15 млрд евро – из сельскохозяйственных фондов.

Как заявляли ранее в Еврокомиссии, ЕС сможет "мобилизовать более чем 35 млрд евро до 2020 года для поддержки греческой экономики, если условия, согласованные во время саммита еврозоны, будут выполнены".

В Еврокомиссии выражали надежду на то, что Европарламент и государства-члены сыграют свою роль, чтобы разблокировать средства достаточно быстро.

Как отмечается, Европарламент принял решение по ускоренной процедуре, что открывает путь к принятию скорейших мер со стороны Совета и их немедленного вступления в силу.