Золотовалютные резервы Украины выросли до $12,8 миллиарда

Золотовалютные резервы Национального банка Украины за сентябрь, по предварительным данным, выросли на 1,2%, или на 157 миллионов долларов, - до 12,774 миллиарда долларов, сообщается на сайте НБУ.

"Увеличение резервов произошло в первую очередь за счет поступлений от международных и двусторонних партнеров Украины в пользу правительства, а также по операциям SWAP с центральными банками других государств", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что накоплению международных резервов способствовали также интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке. В течение месяца чистая покупка иностранной валюты регулятором составила 152,3 миллиона долларов.

В частности, во время валютных аукционов, которые центральный банк проводил с 17 сентября 2015 года, было приобретено 143,7 миллиона долларов.

Нацбанк отметил, что за месяц на осуществления платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга было направлено 72,9 миллиона долларов (без платежей МВФ). В то же время платежи правительства и НБУ в пользу МВФ за сентябрь составили 175,7 миллиона долларов.

"Сейчас объем международных резервов Украины достаточен для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины за август, по предварительным данным, выросли на 21,6%, или на 2,2 миллиарда долларов, - до 12,6 миллиарда долларов.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 миллиарда долларов, или на 63,1%, - до 7,533 миллиарда долларов на 1 января 2015 года.