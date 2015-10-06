После двух месяцев дефляции в Украине возобновилась инфляция

Инфляция в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом составила 2,3%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Рост потребительских цен в Украине в сентябре возобновился после их снижения (дефляции) два месяца подряд – на 0,8% в августе и на 1% в июле, по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации Госстата, в годовом выражении (сентябрь 2015 года к сентябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 51,9% с 52,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, потребительские цены в Украине выросли на 41,4%.

Согласно приведенным данным, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали электроэнергия – на 24,9%, обувь – на 21,5%, одежда – на 16,4%, яйца – на 9%.

В годовом выражении, к сентябрю 2014 года, больше всего выросли цены на природный газ – в 5,5 раза, подсолнечное масло – на 78,5%, безалкогольные напитки – на 71,9%.

Снижение цен в сентябре к августу зафиксировано на подсолнечное масло – на 1%, макаронные изделия – на 0,6%, рыбу – на 0,4%, хлеб – на 0,2%.

В годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в августе второй месяц подряд была зафиксирована дефляция, которая составила 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 52,8% с 55,3%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-август, потребительские цены в Украине выросли на 25,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 11,6% при инфляции 44%.