Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек
Официальный курс НБУ на 7 октября: 100 USD – 2126,4049 гривни; 100 EUR – 2386,6769 гривни; 10 RUR – 3,2666 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2126,4049 (6 октября – 2121,5640)
100 EUR – 2386,6769 (6 октября – 2383,7893)
10 RUR – 3,2666 (6 октября – 3,2329)
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Как сообщал УНИАН, 6 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,25/21,32 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8400/23,9160 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3340 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2640 гривни/доллар, к этому часу было заключено 607 сделок на сумму 480,05 миллиона долларов.