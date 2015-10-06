Fitch понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) в иностранной валюте Украины до уровня "RD" (ограниченный дефолт) с "С".

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, долгосрочный РДЭ Украины в национальной валюте, а также потолок странового рейтинга подтверждены на уровне "ССС".

"Десятидневный льготный период для погашения еврооблигаций на 500 миллионов долларов со сроком погашения 23 сентября 2015 года истек, однако выплаты по этим бумагам не были проведены. В связи с этим Fitch считает, что Украина допустила дефолт по суверенным обязательствам", - отмечается в сообщении агентства.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В конце сентября Украина в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 18 миллиардов долларов предложила держателям "коротких" облигаций приоритетное право получения новых бондов с более ранними сроками погашения.