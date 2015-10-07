Порошенко и Лагард обсудили выполнение условий для получения очередного транша МВФ
02:31, 07 октября 2015Финансы
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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Порошенко провел телефонный разговор Лагард / president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
"Президент Украины отметил важность отмены псевдовыборов на оккупированной территории Донбасса для стабилизации экономической ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники скоординировали позиции по выполнению условий для очередного транша МВФ.
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Ранее УНИАН сообщал, что миссия Международного валютного фонда решила продолжить переговоры с Украиной в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования.
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