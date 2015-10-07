Россиян предупредили о подорожании хлеба и колбасы

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев предупредил о возможном росте стоимости хлеба в среднесрочной перспективе: средняя цена батона хлеба весной 2016 года может вырасти примерно на 20%, до 25-30 рублей (7,8 - 9,4 грн), пишет Прайм.

По его данным, с начала года у сельхозпроизводителей цены выросли всего на 1%, а у производителей пищевой промышленности на 2%.

"Если будет расти (цена на - ред.) зерно, будет "расти" и колбаса, будут расти и доходы наших сельхозпроизводителей", - добавил министр, пояснив, что зерно входит в себестоимость комбикормов "любого куска мяса, а значит и его производной - колбасы".

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Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с начала года составила 10,4%.