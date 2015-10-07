МВФ ухудшил прогноз по экономике России и ждет рецессии в 2016 году

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал новую редакцию прогноза по мировой экономике. В докладе ухудшен прогноз по развитию экономики России на 2015-16 годы.

Падение ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне 3,8 процента, тогда как в июльском докладе речь шла о 3,4 процента, пишет «Немецкая волна».

Также ухудшились прогнозы и на 2016 год. Если раньше МВФ предсказывал небольшое восстановление на уровне 0,2%, то согласно новому докладу рецессия в России продолжится, и объем ВВП уменьшится на 0,6%. Эксперты полагают, что причиной продолжающегося спада в российской экономике стало падение цен на нефть, а также санкции Запада в отношении РФ.

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В докладе также снижен общий прогноз по мировой экономике. Ее рост по итогам 2015 года составит 3,1%, а в 2016 году - 3,6%, что на 0,2 процентных пункта меньше по сравнению с июльскими данными.