Fitch повысит рейтинг Украины по мере выполнения условий реструктуризации госдолга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысит суверенный рейтинг Украины, сниженный до уровня «ограниченный дефолт» (Restricted Default - RD), по мере выполнения условий реструктуризации части государственного долга и достижения компромисса с кредиторами об обмене «коротких» евробондов. Об этом сообщается на сайте агентства.

«24 сентября Украина предложила обмен государственных евробондов, что, по мнению Fitch, ведет к определенным материальным потерям держателей бондов, но при этом позволяет избежать прямого дефолта, – говорится в сообщении. – В то же время, рейтинги Украины будут повышены сразу же, как только процесс обмена будет успешно завершен. Новые рейтинги будут отображать кредитные перспективы Украины и ее долговую структуру».

При этом в Fitch напомнили, что Министерство финансов анонсировало планы по завершению обмена бумаг к 27 октября.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины до уровня «RD» с «С» на фоне процесса реструктуризации и, как следствие, отсутствия платежей по еврооблигациям на 500 млн долл. со сроком погашения 23 сентября 2015 года. Рейтинг Украины в национальной валюте, а также потолок странового рейтинга подтверждены на уровне "ССС".

Украина и Комитет кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В конце сентября текущего года Украина в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 18 млрд долл. предложила держателям «коротких» облигаций приоритетное право получения новых бондов с более ранними сроками погашения.

Как ожидается, первый раунд переговоров с кредиторами пройдет 14 октября в Лондоне.